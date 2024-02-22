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Анна Калинская – Кори Гауфф: россиянка сравняла счёт матча в 1/4 финала турнира в Дубае

Анна Калинская – Кори Гауфф: россиянка сравняла счёт матча в 1/4 финала турнира в Дубае
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Завершился второй сет четвертьфинального поединка на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сражается с чемпионкой US Open – 2023, третьей ракеткой мира, 19-летней американкой Кори Гауфф. Вторая партия осталась за Калинской (6:4), тем самым Анна сравняла счёт поединка (первый сет Гауфф взяла со счётом 6:2).

В рамках второго сета Калинская реализовала три брейк-пойнта из пяти, Гауфф — два из пяти.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская – Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Дубае.

Дубай (ж). 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 19:55 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
2 		6 6
         
Анна Калинская
40
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Победительница матча Калинская — Гауфф в полуфинале турнира в Дубае сразится с его действующей чемпионкой полькой Игой Свёнтек (1).

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