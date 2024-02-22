Жена Медведева: забавно, как Даниил справляется с копией своего же характера в лице дочки

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, в социальных сетях своего бренда RawQ Foods ответила на забавный вопрос подписчика. Тот спросил, какого это – произвести на свет полную копию Даниила.

Даниил и Дарья в 2022 году впервые стали родителями. 14 октября у них родилась дочка, которую назвали Алисой.

«Это сложно (смеётся). У Алисы сильный характер. И забавно наблюдать, как Даниил справляется с копией своего же характера. В общем, это всё очень весело», — сказала Дарья.

28-летний Медведев — один из самых титулованных российских теннисистов. Даниил — бывшая первая ракетка мира, пятикратный финалист турниров «Большого шлема» (три финала в Австралии и два — в Нью-Йорке), чемпион 20 турниров ATP (вместе с US Open и Итоговым чемпионатом ATP). Причём все свои титулы Медведев завоевал на разных соревнованиях.