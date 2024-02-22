Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жена Медведева: забавно, как Даниил справляется с копией своего же характера в лице дочки

Жена Медведева: забавно, как Даниил справляется с копией своего же характера в лице дочки
Аудио-версия:
Комментарии

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, в социальных сетях своего бренда RawQ Foods ответила на забавный вопрос подписчика. Тот спросил, какого это – произвести на свет полную копию Даниила.

Даниил и Дарья в 2022 году впервые стали родителями. 14 октября у них родилась дочка, которую назвали Алисой.

«Это сложно (смеётся). У Алисы сильный характер. И забавно наблюдать, как Даниил справляется с копией своего же характера. В общем, это всё очень весело», — сказала Дарья.

28-летний Медведев — один из самых титулованных российских теннисистов. Даниил — бывшая первая ракетка мира, пятикратный финалист турниров «Большого шлема» (три финала в Австралии и два — в Нью-Йорке), чемпион 20 турниров ATP (вместе с US Open и Итоговым чемпионатом ATP). Причём все свои титулы Медведев завоевал на разных соревнованиях.

Материалы по теме
Видео
Жена Медведева опубликовала милое видео Даниила с дочкой на тренировке
Материалы по теме
Скандальный тренер вернулся к звезде тенниса. А ведь недавно тот жёстко оскорбил его
Скандальный тренер вернулся к звезде тенниса. А ведь недавно тот жёстко оскорбил его
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android