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Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Дубае, одолев третью ракетку мира Кори Гауфф

40-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В четвертьфинальном поединке квалифаер Калинская со счётом 2:6, 6:4, 6:2 одолела чемпионку US Open – 2023, третью ракетку мира 19-летнюю американку Кори Гауфф (3). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 15 минут.

В рамках встречи Калинская один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Гауфф три эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Калинская продолжает прогрессировать на старте этого сезона, напомним, на Australian Open Анна неожиданно дошла до четвертьфинала.

За выход в крупнейший финал в карьере Калинская сразится с действующей чемпионкой турнира в Дубае полькой Игой Свёнтек (1).