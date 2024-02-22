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Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Дубае, одолев третью ракетку мира Кори Гауфф

Анна Калинская вышла в полуфинал турнира в Дубае, одолев третью ракетку мира Кори Гауфф
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40-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В четвертьфинальном поединке квалифаер Калинская со счётом 2:6, 6:4, 6:2 одолела чемпионку US Open – 2023, третью ракетку мира 19-летнюю американку Кори Гауфф (3). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 15 минут.

Дубай (ж). 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 19:55 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
2 		6 6
         
Анна Калинская
40
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В рамках встречи Калинская один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Гауфф три эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Калинская продолжает прогрессировать на старте этого сезона, напомним, на Australian Open Анна неожиданно дошла до четвертьфинала.

За выход в крупнейший финал в карьере Калинская сразится с действующей чемпионкой турнира в Дубае полькой Игой Свёнтек (1).

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