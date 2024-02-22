Анна Калинская сыграет с Игой Свёнтек в полуфинале турнира WTA-1000 в Дубае

40-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек за выход в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Именно Свёнтек является действующей обладательницей титула победительницы данных соревнований.

Напомним, в четвертьфинальном поединке начавшая соревнования с квалификации Калинская со счётом 2:6, 6:4, 6:2 одолела чемпионку US Open – 2023, третью ракетку мира, 19-летнюю американку Кори Гауфф (3). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 15 минут.

По ходу основного турнира Калинской также удалось обыграть австралийку Сторм Хантер (Q), испанку Кристину Букшу (LL) и латвийку Елену Остапенко (9). Отметим, что вместо Букши Анна должна была встретиться с Онс Жабер, но туниска снялась с турнира.