Свёнтек выиграла 25 из 26 последних матчей

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек на турнире категории WTA-1000 в Дубае обыграла седьмую ракетку мира, китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:2. Это ее 25-я победа в 26 последних матчах.

Во время этой серии Швентек одержала победы на турнирах в Пекине-2023, Итоговом чемпионате WTA Tour-2023 и в Дохе-2024. Также она победила во всех матчах Объединенного Кубка-2024. Единственное поражение полячка потерпела в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии-2024 от Линды Носковой из Чехии (6:3, 3:6, 4:6).

За выход в финал соревнований в Дубае Свёнтек сразится с с россиянкой Анной Калинской, обыгравшей 3-ю ракетку мира Кори Гауфф из США (2:6, 6:4, 6:2). Этот матч состоится завтра, 23 февраля.