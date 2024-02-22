Лапко: для меня теннисисткой-эталоном является Эшли Барти. Свёнтек мне не близка

25-летняя белорусская теннисистка Вера Лапко, завершившая карьеру в январе 2024 года, назвала эталонного игрока в женском теннисе.

«Для меня теннисисткой-эталоном, тем примером, как надо проводить карьеру, является Эшли Барти. Я играла с ней пару раз на тренировках, но всё равно мы сильно с ней не общались. Барти оставляет впечатление цельного и гармоничного человека, несмотря на все те перипетии, которые у неё были в жизни. Это говорит о том, что Эш не держалась так за теннис, что теннис – это было её всем. Мне это очень сильно импонирует, потому что Барти является абсолютно другой. Для 95% тура теннис – это всё. В её случае это другое.

Если говорить о Свёнтек, то, безусловно, она является крутой теннисисткой. Но мне не импонирует её игра, в эстетическом плане она не близка мне. Вот что я могу сказать кратко об Иге", — приводит слова Лапко Metaratings.by.

Напомним, Вера Лапко является победительницей юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2016 году), а также финалисткой двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде.