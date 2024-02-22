Калинская — о победе над Гауфф: я старалась быть агрессивной. Очень довольна результатом

40-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала своё выступление в четвертьфинальном поединке турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Представительница России со счётом 2:6, 6:4, 6:2 одолела чемпионку US Open – 2023, третью ракетку мира, 19-летнюю американку Кори Гауфф (3)

«Я очень довольна своей игрой. Целью было выиграть матч, что мне и удалось сделать. Гауфф — отличный игрок и большой боец. Я чувствовала напряжение до последнего розыгрыша. Мне нужно было оставаться сконцентрированной. Я старалась быть агрессивной. Квалификация помогла мне войти в ритм игры. Не жалею, что сюда приехала. Я очень довольна результатом», — сказала Калинская после матча.

За выход в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Калинская сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек.