Кудерметовой снятся кошмары после неудачных игр

19-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова призналась, что ей снятся кошмары после неудачных выступлений на турнирах.

«Иногда бывает снятся кошмары, но это не только с теннисом связано. Каждый человек иногда тревожно спит по ночам. Неудачные серии бывают у каждого спортсмена, главное, стараться в это непростое время оставаться позитивной и работать. Не всегда все идет так, как мы хотим. На данный момент — пытаюсь бороться и прикладываю все усилия, чтобы вернуться на прежний уровень», — приводит слова спортсменки ТАСС.

20 февраля Кудерметова уступила в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае румынской теннисистке Соране Кырсте – 1:6, 4:6. В 2024 году россиянка сыграла 9 матчей в WTA Tour, в которых потерпела 6 поражений и одержала 3 победы.