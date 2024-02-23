Борис Беккер выразил поддержку отстранённой Симоне Халеп

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поддержал двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира румынку Симону Халеп, которая ожидает вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) касательно апелляции на решение отстранить её на четыре года.

«Скрестил за тебя пальцы, Симона! Ты заслуживаешь положительного вердикта и, надеюсь, вернёшься, чтобы снова играть в теннис! Мы скучаем по тебе!» — написал Беккер в социальных сетях.

Напомним, в сентябре текущего года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат. Также инспекторы обнаружили нарушения в биологическом паспорте спортсменки.