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Хенмэн: пока у Маррея есть желание и мотивация играть, ему следует продолжать карьеру

Хенмэн: пока у Маррея есть желание и мотивация играть, ему следует продолжать карьеру
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Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн высказался о трёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема» соотечественнике Энди Маррее.

«Были разговоры о том, что Энди следует задуматься о завершении карьеры. Я это не поддерживаю. Быть профессиональным теннисистом — лучшая работа в мире. Пока у него есть голод, желание и мотивация продолжать усердно работать, пока он получает удовольствие, ему следует продолжать. Время, чтобы уйти из спорта, всегда есть. После его успехов по ходу карьеры было бы легко сказать спасибо и уйти в закат. Награды вручают за победы в матчах, поэтому Энди больше всех расстроен, что не играет так, как может. Он будет продолжать работу, веря, что результаты придут. Я, конечно, верю, что так и будет», — приводит слова Хенмэна Tennis Up To Date.

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