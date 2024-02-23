Анна Калинская впервые в карьере войдёт в топ-30 рейтинга WTA

Российская теннисистка Анна Калинская дебютирует в топ-30 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Это произойдёт уже на следующей неделе.

Сейчас 25-летняя теннисистка занимает 40-е место в классификации.

Ранее Анна Калинская впервые в карьере вышла в полуфинал категории WTA-1000, обыграв в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) третью ракетку мира, 19-летнюю американку Кори Гауфф. Встреча продлилась 2 часа 15 минут. Счёт — 2:6, 6:4, 6:2.

До 1/4 финала россиянка обыграла австралийку Сторм Хантер (Q), представительницу Туниса Онс Жабер (5), испанку Кристину Букшу (LL) и латвийку Елену Остапенко (9).

В полуфинале Анна Калинская встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Встреча состоится 23 февраля не ранее 18:00 по московскому времени.