Беккер отреагировал на возобновление сотрудничества Руне и Муратоглу

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал возобновление сотрудничества между седьмой ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне и тренером Патриком Муратоглу.

«Хорошие новости! Хольгер Руне вернулся к Патрику Муратоглу. Желаю вам, ребята, успехов на предстоящих турнирах и до конца сезона!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Ранее Муратоглу тренировал Руне с октября 2022 по август 2023 года с коротким перерывом и помог датчанину подняться на четвёртую строчку в рейтинге АТР. В октябре прошлого года Руне начал работать с Беккером, но уже в начале февраля 2024 года объявил о прекращении сотрудничества с немецким специалистом.