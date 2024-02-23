Анна Калинская — Ига Свёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча полуфинала турнира в Дубае

Сегодня, 23 февраля, состоится матч 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 40-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская встретится с первой ракеткой мира, польской спортсменкой Игой Свёнтек. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Ига Свёнтек в полуфинале турнира в Дубае.

Калинская и Свёнтек впервые встречаются друг с другом на корте. Победительница этого матча сыграет в финале соревнований с лучшей в паре Ясмине Паолини (Италия) — Сорана Кырстя (Румыния).

Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая не приехала защищать титул из-за травмы.