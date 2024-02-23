Паолини вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв Кырстю в двух сетах

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини, 26-я ракетка мира, вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В своём матче полуфинала спортсменка в двух сетах обыграла 22-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Ясмине Паолини реализовала пять брейк-пойнтов из 13, а также допустила две двойные ошибки. На счету Сораны Кырсти одна подача навылет, три реализованных брейк-пойнта из шести и одна двойная ошибка.

Отметим, что для 28-летней Ясмине Паолини это крупнейший финал в карьере. В лайв-рейтинге WTA спортсменка уже поднялась на наивысшую позицию за всё время профессиональных выступлений — сейчас она занимает 16-ю строчку.