Паолини вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв Кырстю в двух сетах
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Итальянская теннисистка Ясмине Паолини, 26-я ракетка мира, вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В своём матче полуфинала спортсменка в двух сетах обыграла 22-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6).
Дубай (ж). 1/2 финала
23 февраля 2024, пятница. 16:05 МСК
26
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
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22
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Ясмине Паолини реализовала пять брейк-пойнтов из 13, а также допустила две двойные ошибки. На счету Сораны Кырсти одна подача навылет, три реализованных брейк-пойнта из шести и одна двойная ошибка.
Отметим, что для 28-летней Ясмине Паолини это крупнейший финал в карьере. В лайв-рейтинге WTA спортсменка уже поднялась на наивысшую позицию за всё время профессиональных выступлений — сейчас она занимает 16-ю строчку.
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