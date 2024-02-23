Паолини прокомментировала победу над Кырстей в полуфинале турнира в Дубае

Итальянская теннисистка, 26-я ракетка мира Ясмине Паолини прокомментировала свою победу в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В этом матче спортсменка в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (8:6) обыграла 22-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю.

«Показала немного драмы в конце встречи (смеётся). Немного нервничала, знаете, Сорана — отличный игрок. Она начала выполнять виннеры… Я чуть волновалась, потому что вчера Сорана совершила потрясающий камбэк. Но очень рада, что мне удалось выиграть тай-брейк. Это отлично!

Если бы в начале недели мне кто-то сказал, что после этого турнира я попаду в топ-20, я бы ответила, что этот человек сошёл с ума. Сейчас я действительно счастлива. С нетерпением жду возможности провести завтра хороший матч», — сказала спортсменка в интервью на корте.

Финал турнира в Дубае — самый крупный в карьере Паолини, которая в лайв-рейтинге WTA сейчас занимает наивысшую для себя 16-ю строчку.