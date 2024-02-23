Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маррей заявил, что нынешнему молодому поколению легче завоёвывать большие титулы

Маррей заявил, что нынешнему молодому поколению легче завоёвывать большие титулы
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей заявил, что нынешнему молодому поколению легче завоёвывать большие титулы, поскольку им не приходится соревноваться с теннисистами из «Большой тройки» в расцвете сил.

«Поколению Медведева немного не повезло, потому что им тоже приходилось в начале карьеры противостоять Роджеру, Рафе и Новаку, которые были на пике возможностей.

Я, конечно, знаю, как трудно было выигрывать титулы, играя с ними. Я не думаю, что это как-то их принижает, но да, возможно, они просто не так хороши, как Рафа, Роджер и Новак. Знаете, со многими игроками это случилось бы, не только с этим поколением. Просто этому немного не повезло.

Молодое поколение — великолепное. Алькарас — потрясающий игрок. Синнер, безусловно, тоже невероятен. И таких будет ещё больше.

Но, стоит отметить, Роджер недавно завершил карьеру. Рафа, очевидно, был долго травмирован. Новак был единственным, кого нужно было победить, а ему уже 37 лет. Так что на каком-то этапе неизбежно наступит спад, и молодые игроки воспользуются этим и наберутся уверенности, побеждая на крупных соревнованиях.

Смогут ли Алькарас и Синнер достичь уровня «Большой тройки»? Я думаю, что они выиграют много «Шлемов». Просто я не уверен, что от 20 до 24. Но по несколько — точно», — приводит слова Маррея портал Tennis365.

Напомним, швейцарец Роджер Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль — 22, а серб Новак Джокович завоевал 24 чемпионских титула.

Материалы по теме
Алькарас признался, что плакал после поражения от Джоковича на Итоговом турнире ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android