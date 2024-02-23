Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей заявил, что нынешнему молодому поколению легче завоёвывать большие титулы, поскольку им не приходится соревноваться с теннисистами из «Большой тройки» в расцвете сил.

«Поколению Медведева немного не повезло, потому что им тоже приходилось в начале карьеры противостоять Роджеру, Рафе и Новаку, которые были на пике возможностей.

Я, конечно, знаю, как трудно было выигрывать титулы, играя с ними. Я не думаю, что это как-то их принижает, но да, возможно, они просто не так хороши, как Рафа, Роджер и Новак. Знаете, со многими игроками это случилось бы, не только с этим поколением. Просто этому немного не повезло.

Молодое поколение — великолепное. Алькарас — потрясающий игрок. Синнер, безусловно, тоже невероятен. И таких будет ещё больше.

Но, стоит отметить, Роджер недавно завершил карьеру. Рафа, очевидно, был долго травмирован. Новак был единственным, кого нужно было победить, а ему уже 37 лет. Так что на каком-то этапе неизбежно наступит спад, и молодые игроки воспользуются этим и наберутся уверенности, побеждая на крупных соревнованиях.

Смогут ли Алькарас и Синнер достичь уровня «Большой тройки»? Я думаю, что они выиграют много «Шлемов». Просто я не уверен, что от 20 до 24. Но по несколько — точно», — приводит слова Маррея портал Tennis365.

Напомним, швейцарец Роджер Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль — 22, а серб Новак Джокович завоевал 24 чемпионских титула.