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Елена Веснина: я хотела сказать «прощайте» теннису на своих условиях

Елена Веснина: я хотела сказать «прощайте» теннису на своих условиях
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка и победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина рассказала о процессе второго возвращения в профессиональный тур и планах о завершении карьеры.

«Я развалилась от одной мысли, что мне нужно опять тренироваться. Но как спортсменку и человека, который привык преодолевать трудности, это только меня раззадорило. Я поняла, что мне очень сложно и я не хочу, но в то же время в тебе действует антагонист.

Тренируясь день за днём, я поняла, что сыграю ещё сезон, попрощаюсь с болельщиками и профессиональным теннисом. Мне бы хотелось вернуться красиво, закончить на своих условиях, сыграть несколько турниров «Большого шлема», — приводит слова спортсменки «Больше!».

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