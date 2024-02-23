Елена Веснина: я хотела сказать «прощайте» теннису на своих условиях

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка и победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина рассказала о процессе второго возвращения в профессиональный тур и планах о завершении карьеры.

«Я развалилась от одной мысли, что мне нужно опять тренироваться. Но как спортсменку и человека, который привык преодолевать трудности, это только меня раззадорило. Я поняла, что мне очень сложно и я не хочу, но в то же время в тебе действует антагонист.

Тренируясь день за днём, я поняла, что сыграю ещё сезон, попрощаюсь с болельщиками и профессиональным теннисом. Мне бы хотелось вернуться красиво, закончить на своих условиях, сыграть несколько турниров «Большого шлема», — приводит слова спортсменки «Больше!».