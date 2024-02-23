Калинская прокомментировала победу над Игой Свёнтек в полуфинале турнира в Дубае

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальном матче россиянка со счётом 6:4, 6:2 обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек.

«Она великолепный игрок. Я понимала, что, если не буду оставаться собранной и играть агрессивно, она меня уничтожит. Таков был план. Пытаться играть агрессивно… Заставлять её бегать. Я рада, что выиграла. Но и она невероятна. Я счастлива, что мне выпала возможность сыграть с ней. Я уверена, что мы ещё не раз встретимся на корте», — сказала Калинская в послематчевом интервью.

В матче за титул российская теннисистка сыграет с итальянкой Ясмине Паолини, которая в другом полуфинале одолела румынку Сорану Кырстю.

Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3,2 млн. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая не приехала защищать титул из-за травмы.