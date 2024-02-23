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Калинская — второй за 40 лет квалифаер, обыгравший двух игроков топ-3 на одном турнире WTA

Калинская — второй за 40 лет квалифаер, обыгравший двух игроков топ-3 на одном турнире WTA
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40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская стала второй за 40 лет теннисисткой, кто одержал победу над двумя игроками из топ-3 на одном турнире, пробившись из квалификации.

Напомним, на турнире в Дубае (ОАЭ) Калинская в четвертьфинальном матче сломила сопротивление третьей ракетки мира из США Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:2), а сегодня, 23 февраля, в полуфинале переиграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек (6:4, 6:4).

Ранее это удалось сделать лишь француженке Амели Моресмо, которая в 1998 году на турнире в Берлине (Германия) переиграла американку Линдсей Дэвенпорт (вторая в мире на тот момент) и Яну Новотну (3).

Также Калинская стала первой, кто дошёл из квалификации до финала, за всю историю турнира в Дубае, который проводится с 2001 года.

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