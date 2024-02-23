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17-летний Фонсека вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро

17-летний Фонсека вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро
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17-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу над чилийцем Кристьяном Гарином (6:4, 6:4) в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Он стал вторым после немца Александра Зверева самым молодым игроком, вышедшим в четвертьфинал турнира категории ATP-500 (17 лет и 6 месяцев).

Рио-де-Жанейро. 2-й круг
23 февраля 2024, пятница. 03:25 МСК
Жоао Фонсека
655
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Кристьян Гарин
88
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин

«Мечты становятся реальностью, но я ещё не осознал, чего достиг. Хочу пойти дальше. Я очень рад победам, но хочу большего. Доволен тем, как играл. За прошлый год я улучшился не только в техническом плане, но и в плане физики и психологии. Я знал, что Кристьян опытный игрок. Он умеет справляться с давлением, и сегодня в начале матча я был немного более напряжённым. Но я быстро приспособился, сохранил концентрацию и при поддержке болельщиков смог победить», — цитирует бразильца Tennis365.

Фонсека начал турнир в в Рио-де-Жанейро на 655-й строчке в рейтинге ATP. По итогам соревнований он поднимется как минимум на 300 позиций. В четвертьфинале его ждёт встреча со 118-й ракеткой мира аргентинцем Мариано Навоне.

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