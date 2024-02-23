Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков — о победе Калинской: обыграть первую ракетку мира — это потрясающее достижение

Чесноков — о победе Калинской: обыграть первую ракетку мира — это потрясающее достижение
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Анны Калинской над Игой Свёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае.

«Калинская очень хорошо, спокойно играет, такое ощущение, что у неё нет нервов. Свёнтек делала больше невынужденных ошибок, чем обычно. Калинской немного не повезло в концовке, она не реализовала два матчбола, но так здорово воспользовалась третьим, выиграла его уверенным ударом справа. Анна молодец, обыграть первую ракетку мира — это потрясающее достижение», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В матче за титул российская теннисистка сыграет с итальянкой Ясмине Паолини, которая в другом полуфинале одолела румынку Сорану Кырстю.

Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3,2 млн.

Материалы по теме
Калинская сенсационно обыграла первую ракетку мира! Анна впервые в финале «тысячника»
Калинская сенсационно обыграла первую ракетку мира! Анна впервые в финале «тысячника»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android