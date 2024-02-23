Чесноков — о победе Калинской: обыграть первую ракетку мира — это потрясающее достижение

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Анны Калинской над Игой Свёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае.

«Калинская очень хорошо, спокойно играет, такое ощущение, что у неё нет нервов. Свёнтек делала больше невынужденных ошибок, чем обычно. Калинской немного не повезло в концовке, она не реализовала два матчбола, но так здорово воспользовалась третьим, выиграла его уверенным ударом справа. Анна молодец, обыграть первую ракетку мира — это потрясающее достижение», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В матче за титул российская теннисистка сыграет с итальянкой Ясмине Паолини, которая в другом полуфинале одолела румынку Сорану Кырстю.

Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3,2 млн.