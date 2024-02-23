Ига Свёнтек прокомментировала поражение от Калинской в полуфинале турнира в Дубае

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение от Анны Калинской в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае.

«У меня не было сил, чтобы выложиться ещё больше. Это случается нечасто.

Из-за этого я чувствовала, что не могла контролировать игру. Обычно, когда я говорю себе, что нужно делать, у меня получается улучшить качество тенниса. Сегодня же я была настолько обессиленной, что просто не могла перевернуть игру», — приводит слова Свёнтек пресс-служба турнира.

Отметим, что Калинская прервала победную серию Иги Свёнтек из восьми матчей. Польская теннисистка не уступала с Australian Open, а в двух сетах она не проигрывала и вовсе с марта 2023 года.

В матче за титул российская теннисистка сыграет с итальянкой Ясмине Паолини, которая в другом полуфинале одолела румынку Сорану Кырстю. Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3,2 млн.