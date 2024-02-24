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Ольховский — об успехах Калинской в сезоне: прогресс Анны связан с внутренним спокойствием

Ольховский — об успехах Калинской в сезоне: прогресс Анны связан с внутренним спокойствием
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Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский оценил прорыв российской теннисистки Анны Калинской в текущем сезоне.

«Прогресс Калинской связан с внутренним спокойствием. Она нашла тренера, который её устраивает, вокруг создана хорошая атмосфера. Думаю, Анна получила психологическую уверенность. К этому добавились победы. Всё это и создало предпосылки для таких хороших результатов. И, конечно же, подготовка к сезону была качественной», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Отметим, что вчера, 23 февраля, в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ) Калинская прервала победную серию Иги Свёнтек из восьми матчей. Польская теннисистка не уступала с Australian Open, а в двух сетах она не проигрывала и вовсе с марта 2023 года.

В матче за титул российская теннисистка сыграет с итальянкой Ясмине Паолини, которая в другом полуфинале одолела румынку Сорану Кырстю.

Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3,2 млн.

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