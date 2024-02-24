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Феррер: считаю Алькараса особенным — таким же как Федерер, Джокович и Надаль

Феррер: считаю Алькараса особенным — таким же как Федерер, Джокович и Надаль
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Бывший испанский теннисист, экс-третья ракетка мира и финалист «Ролан Гаррос — 2013», Давид Феррер высказался о своём соотечественнике — 20-летнем теннисисте Карлосе Алькарасе.

«Алькарас — второй номер в мировом рейтинге, но от 20-летнего теннисиста нельзя требовать постоянных побед. Карлос достаточно умён, чтобы осознавать своё положение, и достаточно зрел, чтобы понимать, как ему развиваться и справляться с давлением.

Вот почему я говорю, что он особенный игрок, такой же, как Рафаэль Надаль, Роджер Федерер или Новак Джокович. Но у него ещё много времени, и нельзя просить его выигрывать всё. Я не помню, чтобы Надаль или Джокович выигрывали все турниры в этом возрасте. Сейчас Алькарас переживает переходный период», — приводит слова Феррера Sport.es.

Напомним, Алькарас является самым молодым теннисистом, который когда-либо становился первой ракеткой мира. На данный момент испанец второй в рейтинге ATP.

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