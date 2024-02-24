Рууд обыграл Циципаса и вышел в финал турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).
В полуфинальном матче норвежец со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл 11-ю ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса. Встреча продлилась 1 час 51 минуту.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
По ходу противостояния Рууд пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Циципаса 12 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.
В матче за титул норвежский теннисист сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) —Джордан Томпсон (Австралия).
Турнир в Лос-Кабосе завершится 25 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 915 тыс. Действующим чемпионом турнира был Стефанос Циципас.
- 24 февраля 2024
-
09:27
-
01:47
-
00:40
-
00:17
-
00:07
- 23 февраля 2024
-
23:35
-
23:13
-
23:05
-
22:44
-
22:19
-
21:47
-
21:15
-
21:10
-
20:43
-
20:30
-
20:26
-
20:08
-
20:01
-
19:42
-
19:40
-
19:30
-
19:19
-
19:19
-
19:14
-
18:15
-
17:30
-
15:00
-
14:45
-
14:26
-
12:45
-
12:29
-
12:14
-
11:40
-
11:18
-
09:59