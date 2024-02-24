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Рууд обыграл Циципаса и вышел в финал турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

Рууд обыграл Циципаса и вышел в финал турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

В полуфинальном матче норвежец со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл 11-ю ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса. Встреча продлилась 1 час 51 минуту.

Лос-Кабос. 1/2 финала
24 февраля 2024, суббота. 05:00 МСК
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

По ходу противостояния Рууд пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Циципаса 12 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В матче за титул норвежский теннисист сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) —Джордан Томпсон (Австралия).

Турнир в Лос-Кабосе завершится 25 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 915 тыс. Действующим чемпионом турнира был Стефанос Циципас.

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