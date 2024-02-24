Карен Хачанов — Якуб Меншик: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Дохе
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Сегодня, 24 февраля, состоится финальный матч турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), в котором 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с 18-летним представителем Чехии Якубом Меншиком (116-й в рейтинге ATP). Поединок пройдёт на центральном корте и начнётся в 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Якуб Меншик в финале турнира в Дохе.
Доха (м). Финал
24 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
116
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
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17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Ранее теннисисты ни разу не встречались на корте.
Соревнования в Дохе завершатся 24 февраля. Призовой фонд турнира составляет $ 1,4 млн. Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев.
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