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Карен Хачанов — Якуб Меншик: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Дохе

Карен Хачанов — Якуб Меншик: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Дохе
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Сегодня, 24 февраля, состоится финальный матч турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), в котором 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с 18-летним представителем Чехии Якубом Меншиком (116-й в рейтинге ATP). Поединок пройдёт на центральном корте и начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Якуб Меншик в финале турнира в Дохе.

Доха (м). Финал
24 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Якуб Меншик
116
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Ранее теннисисты ни разу не встречались на корте.

Соревнования в Дохе завершатся 24 февраля. Призовой фонд турнира составляет $ 1,4 млн. Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев.

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