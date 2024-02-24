Карен Хачанов — Якуб Меншик: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Дохе

Сегодня, 24 февраля, состоится финальный матч турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), в котором 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с 18-летним представителем Чехии Якубом Меншиком (116-й в рейтинге ATP). Поединок пройдёт на центральном корте и начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Якуб Меншик в финале турнира в Дохе.

Ранее теннисисты ни разу не встречались на корте.

Соревнования в Дохе завершатся 24 февраля. Призовой фонд турнира составляет $ 1,4 млн. Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев.