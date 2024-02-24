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Супруга Даниила Медведева опубликовала трогательные семейные фото

Супруга Даниила Медведева опубликовала трогательные семейные фото
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Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала в социальных сетях новую подборку милых семейных снимков. Накануне, 23 февраля, Дарье исполнилось 28 лет.

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

28-летний Медведев — один из самых титулованных российских теннисистов. Даниил — бывшая первая ракетка мира, пятикратный финалист турниров «Большого шлема» (три финала в Австралии и два — в Нью-Йорке), чемпион 20 турниров ATP (вместе с US Open и Итоговым чемпионатом ATP). При этом все свои титулы Медведев завоевал на разных соревнованиях и в разных городах.

Отметим, что ранее стало известно, что тренерский штаб Медведева пополнил бывшая шестая ракетка мира, француз Жиль Симон.

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