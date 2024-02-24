Ким Клейстерс — о деле Халеп: команду Муратоглу никак не наказали. Это тревожный сигнал

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Ким Клейстерс, комментируя дисквалификацию румынки Симоны Халеп за употребление допинга, обратила внимание на безнаказанность бывшего тренера теннисистки Патрика Муратоглу (он работал с Симоной именно в момент вскрытия положительной допинг-пробы).

«Для меня самым тревожным сигналом в этом деле является её команда. Мне очень трудно поверить в то, что для команды не будет никаких последствий, что вина лежит только на спортсмене.

Его (Муратоглу) команда предложила Симоне принять эту добавку, и она сделала это без колебаний. И это нормально – ты должен доверять команде и людям, которые тебя окружают. Ты веришь в то, что они знают, что делают. В итоге с ней случилось это…

В подобной ситуации, особенно для женщин, когда у вас есть тренеры, которые руководят вашей командой, когда они… я имею в виду, я называю это манипулированием. Я не найду другого слова для этого, потому что они берут под контроль всё, что происходит вокруг спортсмена.

Мне интересно, каким будет будущее WTA. Такое может происходить снова и снова, мы видели это в прошлом, когда приходят тренеры, которые берут на себя все аспекты жизни игрока и хотят контролировать всё и всех, кто общается со спортсменом. Это определённо меня тревожит», — приводит слова Клейстерс Tennis.com со ссылкой на эфир подкаста Энди Роддика.