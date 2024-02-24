Тарпищев: к концу года Калинская может быть в топ-10. У неё хороший теннисный ум

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о прогрессе российской теннисистки Анны Калинской в этом сезоне.

«Калинскую можно поздравить. Анна всю жизнь была интересным игроком. Как Аня играла вчера со Свёнтек, она могла так играть, когда ей было 20 лет. Но череда травм не давала этой возможности. Природа её одарила хорошим теннисным умом. Она хорошо чувствует мяч, очень интеллектуально и тактически играет — это большой плюс.

Может быть, раньше не хватало чуть-чуть качества, когда надо играть через не могу, как должно быть изначально: надо, должен, обязан. Из-за травм она очень многое потеряла. Я считаю, что она точно находится в десятке по интеллекту и игровым качествам. Избавившись от травм, она нашла себя и играет в один из лучших своих теннисов. Думаю, что она в конце года вполне может быть в десятке», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 23 февраля, в полуфинале турнира категории WTA-1000 Калинская прервала победную серию первой ракетки мира Иги Свёнтек из восьми матчей.

Сегодня, 24 февраля, Калинская сразится в матче за титул с итальянкой Ясмине Паолини. Начало запланировано на 17:30 мск.