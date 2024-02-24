Энди Маррей рассказал о причинах поражения Медведева в финале Australian Open — 2024

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о мужском финале Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором россиянин Даниил Медведев в пяти сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

«Я практически полностью посмотрел мужской финал Australian Open. Да, Синнер проделал невероятно большую работу, чтобы вернуться и выиграть этот матч, несмотря на положение, в котором он находился. Очевидно, это колоссальная работа.

Также очевидно, что во второй половине встречи Медведев был сильно утомлён. Он слишком много времени провёл на корте за эти две недели. Но это и заслуга Янника. Он шёл на все удары, был очень последовательным и стойким с точки зрения психологии, и, да, проделал отличную работу, чтобы пройти дальше. Выиграв первый финал, я уверен, что он будет выигрывать и дальше», — приводит слова Маррея Tennis 365.