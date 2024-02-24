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Энди Маррей высоко оценил шансы Янника Синнера выиграть Уимблдон

Энди Маррей высоко оценил шансы Янника Синнера выиграть Уимблдон
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей оценил шансы третьей ракетки мира итальянца Янника Синнера выиграть Уимблдон-2024.

«С учётом того, как он бьёт по мячу, думаю, Янник способен добиваться хороших результатов на всех поверхностях. Вероятно, сейчас можно сказать, что хард-корты являются для него самым удобным покрытием. Думаю, у него прекрасное движение для харда. Движение на травяных кортах – это, знаете ли, несколько другое, но, с точки зрения того, как он подаёт и с какой силой бьёт по мячу, да, нет причин, по которым он не сможет добиться хороших результатов на траве.

Просто иногда некоторым игрокам требуется больше времени, чтобы приспособиться к движению на этом покрытии, потому что оно такое уникальное. По какой-то причине я двигался на этом покрытии лучше всего или наиболее естественно, но я думаю, что у него (Синнера) есть шанс добиться очень хороших результатов на траве», — приводит слова Маррея Tennis 365.

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