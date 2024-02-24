Энди Маррей высоко оценил шансы Янника Синнера выиграть Уимблдон

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей оценил шансы третьей ракетки мира итальянца Янника Синнера выиграть Уимблдон-2024.

«С учётом того, как он бьёт по мячу, думаю, Янник способен добиваться хороших результатов на всех поверхностях. Вероятно, сейчас можно сказать, что хард-корты являются для него самым удобным покрытием. Думаю, у него прекрасное движение для харда. Движение на травяных кортах – это, знаете ли, несколько другое, но, с точки зрения того, как он подаёт и с какой силой бьёт по мячу, да, нет причин, по которым он не сможет добиться хороших результатов на траве.

Просто иногда некоторым игрокам требуется больше времени, чтобы приспособиться к движению на этом покрытии, потому что оно такое уникальное. По какой-то причине я двигался на этом покрытии лучше всего или наиболее естественно, но я думаю, что у него (Синнера) есть шанс добиться очень хороших результатов на траве», — приводит слова Маррея Tennis 365.