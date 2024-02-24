Калинская – Паолини: история встреч теннисисток, которые сыграют в финале турнира в Дубае

Сегодня, 24 февраля, состоится финальный матч турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 40-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская встретится с 26-й ракеткой мира, итальянской спортсменкой Ясмине Паолини. Поединок пройдёт на центральном корте и начнётся в 18:00 мск.

Калинская и Паолини ранее дважды встречались друг с другом. В 2021 году на турнире в Портороже (Словения) сильнее оказалась итальянка (6:3, 6:2), а в январе 2024-го в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Калинская взяла реванш, победив со счётом 6:4, 6:2.

Отметим, что по итогам турнира Калинская дебютирует в топ-25 рейтинга WTA вне зависимости от результата финала, а в случае победы россиянка займёт 16-ю строчку.

Паолини в лайв-рейтинге стоит на 16-м месте. Если она одержит верх в финале, то обгонит Екатерину Александрову и Людмилу Самсонову и станет 14-м номером рейтинга. В случае поражения, соответственно, Ясмине станет 17-й.