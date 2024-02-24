Меншик — Хачанов: россиянин ведёт по итогам первого сета финала в Дохе

Сегодня, 24 февраля, проходит финальный матч между 116-м местом рейтинга АТР Якубом Меншиком из Чехии и 17-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Первый сет матча закончился в пользу Хачанова 7:6 (14:12).

Сет продолжился 1 час 3 минуты. Меншик допустил одну двойную ошибку и выполнил 10 эйсов. Ни один из теннисистов не реализовал ни одного из брейкпойнтов, однако у Хачанова была одна такая возможность.

Напомним, что «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Якуб Меншик — Карен Хачанов в финале турнира в Дохе.

Ранее теннисисты ещё не встречались на теннисном корте в качестве соперников. В полуфинале Меншик обыграл Гаэля Монфиса из Франции. Хачанов одержал победу над Алексеем Попыриным из Австралии.