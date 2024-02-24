Меншик — Хачанов: россиянин ведёт по итогам первого сета финала в Дохе
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Сегодня, 24 февраля, проходит финальный матч между 116-м местом рейтинга АТР Якубом Меншиком из Чехии и 17-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Первый сет матча закончился в пользу Хачанова 7:6 (14:12).
Сет продолжился 1 час 3 минуты. Меншик допустил одну двойную ошибку и выполнил 10 эйсов. Ни один из теннисистов не реализовал ни одного из брейкпойнтов, однако у Хачанова была одна такая возможность.
Доха (м). Финал
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
116
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Напомним, что «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Якуб Меншик — Карен Хачанов в финале турнира в Дохе.
Ранее теннисисты ещё не встречались на теннисном корте в качестве соперников. В полуфинале Меншик обыграл Гаэля Монфиса из Франции. Хачанов одержал победу над Алексеем Попыриным из Австралии.
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