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Меншик — Хачанов: россиянин ведёт по итогам первого сета финала в Дохе

Меншик — Хачанов: россиянин ведёт по итогам первого сета финала в Дохе
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Сегодня, 24 февраля, проходит финальный матч между 116-м местом рейтинга АТР Якубом Меншиком из Чехии и 17-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Первый сет матча закончился в пользу Хачанова 7:6 (14:12).

Сет продолжился 1 час 3 минуты. Меншик допустил одну двойную ошибку и выполнил 10 эйсов. Ни один из теннисистов не реализовал ни одного из брейкпойнтов, однако у Хачанова была одна такая возможность.

Доха (м). Финал
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Якуб Меншик
116
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 12 		4
7 14 		6
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Напомним, что «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Якуб Меншик — Карен Хачанов в финале турнира в Дохе.

Ранее теннисисты ещё не встречались на теннисном корте в качестве соперников. В полуфинале Меншик обыграл Гаэля Монфиса из Франции. Хачанов одержал победу над Алексеем Попыриным из Австралии.

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