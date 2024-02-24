Калинская — Паолини: россиянка ведёт в счёте после стартового сета финала турнира в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская, 40-я ракетка мира, ведёт в счёте после стартового сета финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первой партии матча спортсменка обыграла соперницу, 26-ю ракетку мира из Италии Ясмине Паолини, со счётом 6:4.

Стартовал второй сет встречи. Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анны Калинской и Ясмине Паолини за титул турнира в Дубае.

Отметим, что и Анна Калинская, и Ясмине Паолини играют в своём крупнейшем финале турниров WTA в карьере. Ранее ни одна из спортсменок не выходила в титульный матч турнира категории WTA-1000.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $ 3,2 млн. В 2023 году победу на соревнованиях одержала чешка Барбора Крейчикова.