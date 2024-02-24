Калинская — Паолини: россиянка ведёт в счёте после стартового сета финала турнира в Дубае
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Российская теннисистка Анна Калинская, 40-я ракетка мира, ведёт в счёте после стартового сета финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первой партии матча спортсменка обыграла соперницу, 26-ю ракетку мира из Италии Ясмине Паолини, со счётом 6:4.
Стартовал второй сет встречи. Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анны Калинской и Ясмине Паолини за титул турнира в Дубае.
Дубай (ж). Финал
24 февраля 2024, суббота. 18:10 МСК
40
Анна Калинская
А. Калинская
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|5
|
|7
|4
26
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Отметим, что и Анна Калинская, и Ясмине Паолини играют в своём крупнейшем финале турниров WTA в карьере. Ранее ни одна из спортсменок не выходила в титульный матч турнира категории WTA-1000.
Призовой фонд турнира в Дубае составляет $ 3,2 млн. В 2023 году победу на соревнованиях одержала чешка Барбора Крейчикова.
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