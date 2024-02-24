Ольховский прокомментировал победу Хачанова в финале турнира в Дохе

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский выразил эмоции по поводу победы Карена Хачанова в финальном матче турнира Дохе.

«Всегда приятно, когда наши ребята выигрывают. Карен выиграл представительный турнир. В Дохе вообще классно играть! Очень хороший турнир. Карен молодец! Хочу отметить его психологическую устойчивость. Он выигрывает тай-брейки с таким счётом, показывает солидный теннис и прибавляет, когда нужно. Это говорит об очень высоком классе и мастерстве. Поздравляю Карена», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Хачанов обыграл Якуба Меншика из Чехии 7:6(14:12), 6:4 и стал победителем турнира категории АТР-250. Призовой фонд соревнований составил $1 395 875.