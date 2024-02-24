«Карену не хватало уверенности в себе и стабильности». Янчук — о финале в Дохе

Советский и российский теннисист Виктор Янчук заявил, что Карену Хачанову не хватало стабильности и уверенности в себе, однако её обретение — это дело времени и новых побед.

«Карену не хватало уверенности в себе и стабильности. По уровню мастерства, по отдельным приёмам он не уступал своим соперникам. Думаю, с каждой победой он больше верит в себя. Пришёл его час. Сейчас как раз самое время быть более стабильным, уверенным и одерживать новые победы, включая отдельные турниры. Будем в него верить! Хачанов — интересный игрок, но не мог показать всего, на что способен», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Хачанов обыграл Якуба Меншика из Чехии 7:6(14:12), 6:4 и стал победителем турнира категории АТР-250. Призовой фонд соревнований составил $1 395 875.