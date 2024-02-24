Меншик сказал добрые слова в адрес Хачанова после поражения в Дохе

116-я ракетка мира Якуб Меншик из Чехии поздравил 17-ю ракетку рейтинга АТР Карена Хачанова с победой и выразил эмоции по поводу собственного поражения.

«Карен, ты отлично играл всю неделю. Великолепное выступление, вполне заслуженное. Поздравляю. Удачи тебе и твоей команде на других турнирах. Надеюсь, в будущем у нас будет больше подобных сражений. Что касается меня, мне грустно, что я не выиграл сегодня. Все еще удивительная неделя и незабываемая. Я хотел бы сказать спасибо всем людям: руководителю, директору турнира, болбоям, судьям и людям, которые сделали этот турнир незабываемым для меня. Конечно, вам, болельщикам. Спасибо, что поддерживали меня всю неделю. Удивительная атмосфера. Вы подтолкнули меня вперед. Без вас это было бы невозможно», — приводит слова теннисиста из Чехии The Tennis Letter.

Напомним, Хачанов обыграл в финале турнира в Дохе Меншика со счётом 7:6(14:12), 6:4 и стал победителем турнира категории АТР-250. Для него это шестой титул в карьере.