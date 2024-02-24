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Паолини стала третьей итальянской теннисисткой, одержавшей победу на турнире WTA-1000

Паолини стала третьей итальянской теннисисткой, одержавшей победу на турнире WTA-1000
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Сегодня, 24 февраля, итальянская теннисистка Ясмине Паолини, 26-я ракетка мира, победила на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в финале в трёх сетах обыграв 40-ю ракетку мира из России Анну Калинскую. Спортсменка стала третьей итальянкой, которой удалось победить на соревнованиях такого уровня.

Ранее на «тысячниках» побеждали только две представительницы Италии. В 2014 году в Индиан-Уэллсе (США) Флавия Пеннетта выиграла титул, в финале обыграв польку Агнешку Радваньску (6:2,6:1), а в 2021 году на соревнованиях в Монреале (Канада) победила Камила Джорджи, в борьбе за титул одолевшая чешку Каролину Плишкову.

Для Ясмине Паолини это крупнейший титул в карьере. В понедельник, 26 февраля, она станет 14-й ракеткой мира.

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