«У нас потрясающе идут дела. Давайте продолжим!» Калинская — после финала в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская, 40-я ракетка мира, после своего поражения в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) поздравила с победой свою соперницу, итальянку Ясмине Паолини, и поблагодарила за поддержку болельщиков и своего отца.

«Поздравляю Ясмине с первым большим титулом. Ты заслужила его, борясь за каждое очко. Наслаждайся моментом!

Спасибо болельщикам, что пришли. Я никогда не играла столько в теннис за одну неделю. И мне было очень приятно играть перед вами. Вы сделали это место особенным, дали очень много энергии и поддержки. Надеюсь, мы увидимся с вами в следующем году.

Спасибо моему тренеру и отцу, который находится здесь. У нас потрясающе идут дела. Это только начало года. Давайте продолжим! Я наслаждаюсь каждой минутой, проведённой с вами», — сказала спортсменка на церемонии награждения.