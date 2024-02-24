«Тай-брейк вновь 14:12, я даже не поверил». Хачанов — о победе в Дохе

17-я ракетка мира и победитель турнира в Дохе (Катар) Карен Хачанов заявил, что сначала даже не поверил в счёт тай-брейка, который совпал со счётом из полуфинального матча.

«Вчера был тай-брейк, который закончился со счетом 14:12, и когда сегодня была такая же ситуация, такой же счет, я даже не поверил. Просто я старался оставаться спокойным до самого конца, оставаться сильным и делать, что могу. Это мой шестой титул. И, конечно, каждый — особенный. Но здесь, в Дохе, очень приятно победить. Мне очень нравится этот турнир», — приводит слова Хачанова ТАСС.

Напомним, Хачанов обыграл Меншика в финальнолм мачте турнира категории АТР-250 и завоевал шестой титул в карьере. И финальный, и полуфинальный матчи Хачанова не обошлись без тай-брейка. Закончились они обоа со счётом 14:12.