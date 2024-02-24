Чесноков: жалко, что Калинская не выиграла титул — она уже стояла на подиуме в Дубае

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков выразил эмоции по поводу поражения Анны Калинской, заявив, что теннисистка была достойна этой победы.

«Калинская уже стояла на подиуме в Дубае. У Паолини ракетка больше, чем её тело. Анна ошибалась больше, чем в матче со Свёнтек и Гауфф. Жалко, что она не выиграла титул. Она заслужила эту победу в финале. Очень расстроила Калинская, ведь она так здорово играла», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Калинская сегодня, 24 февраля, уступила представительнице Италии Ясмине Паолини со счётом 6:4, 5:7, 5:7. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 16 минут.

Другой теннисный финал завершился в Дохе, его выиграл российский теннисист Карен Хачанов.