Ясмине Паолини высказалась о своей победе на турнире WTA-1000 в Дубае

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини, 26-я ракетка мира, высказалась о своей победе на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Очень счастлива, что получилось совершить камбэк в финале. Это невероятно, у меня нет слов. Просто очень рада. Это особенное чувство — держать такой трофей в руках. Здесь были все игроки, очень, очень сложная жеребьёвка.

Горжусь всей работой, проделанной в этом году. Иногда нелегко перенести эту работу в матч. Да, я играю в хороший теннис. Я хорошо провела концовку прошлого сезона, а в этом выходила во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии.

Сейчас я стараюсь быть более расслабленной на корте, пытаюсь больше думать о том, что должна сделать, быть сконцентрированной на каждом розыгрыше. Думаю, это работает. Конечно, так будет не каждую неделю, но я постараюсь сделать всё, что в моих силах», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.