«Моей самой большой поддержки здесь нет». Хачанов — о жене и детях

17-я ракетка мира Карен Хачанов заявил, что больше всего хотел бы рядом видеть сейчас жену и детей, которые не смогли приехать на финал.

«Моей самой большой поддержки, моей жены и моих сыновей здесь нет. Они поддерживают меня по телевизору, думаю, сейчас смотрят. Они хотели приехать на финал, но не смогли. Мы теперь родители двоих детей. У малыша растут зубки. Проблем понемногу становится все больше(смеётся). Мой сын послал мне сообщение, что он действительно хочет, чтобы этот титул вернулся домой. Так что я очень рад, что смог это сделать. Я хотел бы поблагодарить их от всего сердца», — приводит слова теннисиста The Tennis Letter.

Напомним, Хачанов обыграл Якуба Меншика, представителя Чехии, на турнире категории АТР-250 в Дохе (Катар) и завоевал шестой титул в карьере