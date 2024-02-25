Меншик рассказал, что изначально не проходил по рейтингу на турнир в Дохе

Теннисист из Чехии и 116-я ракетка мира Якуб Меншик заявил, что не забудет этот турнир, потому что сначала не проходил на него по рейтингу, а потом дошёл до финала.

«Конечно, я не забуду эту неделю. Сперва я даже не проходил на турнир по рейтингу — пришлось использовать слот Next Gen (Next Gen — турнир для лучших теннисистов 21 года и младше — прим. „Чемпионата“). Поэтому старался получать удовольствие от каждого момента на корте. Не ожидал оказаться в финале, так что очень доволен выступлением.

Мне печально и в то же время радостно, ведь сегодня было тяжёлое поражение. Хотя матч получился отличным", — приводит слова Меншика официальный сайт АТР.

Напомним, 18-летний Меншик уступил в финальном матче категории АТР-250 российскому теннисисту Карену Хачанову.