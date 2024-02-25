Хачанов опубликовал пост после победы в финале турнира в Дохе

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост после победы на турнире в Дохе.

«Часть команды! Спасибо!», — написал Хачанов в своей социальной сети.

Фото: Соцсети Карена Хачанова

Напомним, в решающем матче турнира Хачанов обыграл 116-ю ракетку мира, Якуба Меншика из Чехии. Таким образом, россиянин завоевал шестой одиночный титул в карьере.

Решающий матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Меншик допустил три двойные ошибки и превзошёл россиянина по подачам навылет, выполнив их 17 раз. У Хачанова девять эйсов и один реализованный брейк-пойнт из двух. Россиянин также допустил одну двойную ошибку.

Далее Карен Хачанов выступит на турнире в Дубае, который пройдёт с 26 февраля по 2 марта.

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