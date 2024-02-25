Калинская забавно оценила совет Рублёва перед финалом турнира в Дубае

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская отреагировала на слова занимающего пятое место в рейтинге ATP Андрея Рублева перед финалом турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Он посоветовал ей наслаждаться финалом.

«Я наслаждалась до счёта 5:3, в следующий раз дай мне больше вариантов, Андрей», — написала теннисистка в соцсетях.

Калинская уступила в матче за титул итальянской теннисистке, 26-й ракетке мира Жасмин Паолини со счётом 6:4, 5:7, 5:7. На пути к финалу она обыграла двух теннисисток из топ-3. В четвертьфинальном матче Калинская сломила сопротивление третьей ракетки мира из США Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:2), а в полуфинале переиграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек (6:4, 6:4). Россиянка начинала турнир с квалификации.