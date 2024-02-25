Стала известна сетка турнира в Остине, где сыграет Камилла Рахимова

В понедельник, 26 февраля 2024 года, стартуют соревнования основной сетки турнира категории WTA-250 в Остине (США), которые завершатся 3 марта. Из российских спортсменок участие в турнире примет Камилла Рахимова, занимающая 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка из России стала обладателем уайлд-кард от организаторов турнира.

В матче первого круга Камилла Рахимова сыграет против бельгийки Янины Викмайер (84-я ракетка мира). Игра состоится 26 февраля, ориентировочное начало встречи в 19:00 мск.

Первая сеяная, украинская теннисистка Ангелина Калинина, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, узнает своего соперника в первом круге по итогам квалификации. Отметим, что участие в турнире также принимает бывшая 11-я ракетка мира Анастасия Севастова (Латвия), воспользовавшаяся сохранённым рейтингом.