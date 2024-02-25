Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира в Остине, где сыграет Камилла Рахимова

Стала известна сетка турнира в Остине, где сыграет Камилла Рахимова
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 26 февраля 2024 года, стартуют соревнования основной сетки турнира категории WTA-250 в Остине (США), которые завершатся 3 марта. Из российских спортсменок участие в турнире примет Камилла Рахимова, занимающая 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка из России стала обладателем уайлд-кард от организаторов турнира.

В матче первого круга Камилла Рахимова сыграет против бельгийки Янины Викмайер (84-я ракетка мира). Игра состоится 26 февраля, ориентировочное начало встречи в 19:00 мск.

Первая сеяная, украинская теннисистка Ангелина Калинина, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, узнает своего соперника в первом круге по итогам квалификации. Отметим, что участие в турнире также принимает бывшая 11-я ракетка мира Анастасия Севастова (Латвия), воспользовавшаяся сохранённым рейтингом.

Сетка турнира в Остине
Материалы по теме
Бывшая 11-я ракетка мира Севастова возобновит карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android