Видеообзор победы Хачанова над Меншиком в финале турнира АТР-250 в Дохе

В субботу, 24 февраля, 17-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира АТР-250 в Дохе. В финале он обыграл 116-го номера в рейтинге АТР Якуба Меншика из Чехии. Матч закончился со счётом 7:6 (14:12), 6:4 в пользу Хачанова.

Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Поединок продолжался 1 час 50 минут. Меншик допустил три двойные ошибки и превзошёл россиянина по подачам навылет, выполнив их 17 раз. У Хачанова девять эйсов и один реализованный брейк-пойнт из двух. Россиянин также допустил одну двойную ошибку.

Во время напряжённого тай-брейка они долго держали свои подачи, но в итоге Хачанов оказался сильнее. В полуфинале Меншик обыграл француза Гаэля Монфиса, а Хачанов взял верх над Алексеем Попыриным из Австралии.