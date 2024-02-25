Видеообзор финала турнира WTA-1000 в Дубае, в котором Калинская уступила Паолини

Вчера, 24 февраля, 40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Спортсменка в трёх сетах в борьбе уступила 26-й ракетке мира из Италии Ясмине Паолини. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 5:7.

Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу встречи Анна Калинская выполнила два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и допустила четыре двойные ошибки. На счету Ясмине Паолини семь реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.

Паолини завоевала крупнейший титул в карьере и в понедельник, 26 февраля, станет 14-й ракеткой мира, обновив свою наивысшую позицию. Калинская, в свою очередь, также покажет свой лучший результат в рейтинге WTA, поднявшись на 24-ю строчку.