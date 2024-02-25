Хачанов назвал самые обидные поражения и запоминающиеся победы в карьере

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов назвал самые обидные поражения и самые запоминающиеся победы в карьере.

«Обидным могу назвать поражения от Ника Кирьоса на Australian Open — 2020, 7:6 в пятом сете. Троицкому (Виктору. — Прим. «Чемпионата») на Кубке Дэвиса. В 2017 году мы играли против Сербии. 7:6 в пятом сете, 9:7 на тай-брейке. Почти пять часов играли, потом всё тело сводило в раздевалке. Обидным было поражение от Надаля в третьем круге на US Open — 2018. Тоже в четырёх сетах и играли четыре с половиной часа.

Какие победы запомнились? Над Джоковичем в финале «Мастерса» в Париже. Он тогда был первым. Когда обыграл Циципаса в Майами в 2023 году. Я ему проигрывал много матчей подряд и тогда смог прервать эту полосу. Ещё против Андрея Рублёва в Мадриде. Я проиграл ему в Монте-Карло и потом совершил реванш», — сказал он в интервью на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.

Напомним, Хачанов обыграл Меншика в финальном матче турнира категории АТР-250 и завоевал свой шестой одиночный титул в карьере. И финальный, и полуфинальный матчи Хачанова не обошлись без тай-брейка. Закончились они оба с весьма редким счётом 14:12.